Depois de uma carreira inteira ligada ao Nápoles (com três empréstimos pelo meio), Lorenzo Insigne despediu-se da cidade natal, este domingo, no triunfo sobre o Génova (3-0), no estádio Diego Armando Maradona.

Numa partida que contou com o português Mário Rui a titular, Osimhen começou a construir a vantagem napolitana aos 32 minutos. Insigne também fez o «seu» golo, na cobrança de uma grande penalidade (65m) e Lobotka fechou as contas do jogo (81m).

O momento alto da tarde foi a substituição do capitão e camisola 24 (88m), que na próxima temporada vai jogar na MLS, ao serviço do Toronto.

Na 38.ª e derradeira jornada, o Nápoles, que é terceiro classificado da Serie A, joga em Spezia.