Desde janeiro que Lorenzo Insigne está comprometido com o Toronto FC, mas só agora, finalizado o contrato com o Nápoles, é que o internacional italiano foi apresentado na equipa canadiana, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos.

Durante a conferência de imprensa de apresentação em Toronto, o jogador foi surpreendido por uma declaração do filho.

Após as perguntas dos jornalistas, o microfone chegou a Christian: «Papá, amo-te!», disse a criança de sete anos.

VEJA O VÍDEO EM QUE INSIGNE É SUPREENDIDO PELO FILHO:

Insigne’s son stole the show at his Toronto FC presentation ❤️ pic.twitter.com/4z2j41oOD4