O futebolista paraguaio Lorenzo Melgarejo é reforço do Racing Club de Avellaneda para os próximos dois anos, até dezembro de 2022. O clube argentino confirmou a contratação, esta quarta-feira.

Melgarejo, que pode jogar a lateral-esquerdo ou a extremo, tinha deixado o Spartak há cerca de dois meses, ao fim de sete anos no futebol da Rússia, entre a equipa de Moscovo e o Kuban Krasnodar.

O jogador de 30 anos volta assim à América do Sul, continente do qual tinha saído em 2011 para continuar a carreira de futebolista em Portugal, onde jogou no Paços de Ferreira e no Benfica.