Lorenzo Melgarejo e Andre Schürrle terminaram a ligação ao Spartak Moscovo. O clube russo confirmou, esta quarta-feira, a saída dos dois extremos.

Melgarejo, que entrou no futebol europeu pela porta do Benfica, representava o Spartak desde meados da época 2015/2016. Deixa o clube da capital russa após quatro épocas e meia. Antes, tinha representado dois anos e meio o Kuban Krasnodar, clube ao qual chegou oriundo do Benfica. Em Portugal, esteve dois anos, o primeiro deles cedido pelas águias ao Paços de Ferreira.

Já o internacional alemão Andre Schürrle acaba o percurso no Spartak depois de um ano de empréstimo pelo Borussia Dortmund. O campeão do mundo em 2014 regressa aos germânicos, após ter experienciado o terceiro país diferente na carreira. Na Alemanha, já representou o Mainz, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo. Esteve ainda em Inglaterra, no Chelsea e no Fulham.