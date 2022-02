O Monaco não saiu do nulo na receção ao Lorient, numa partida da 24.ª jornada da Ligue 1.



Com Gelson Martins no banco, os monegacos fartaram-se de desperdiçar situações para marcar. A juntar ao desacerto ofensivo, o guarda-redes do antepenúltimo classificado, Dreyer, fez um punhado de intervenções decisivas que mantiveram o nulo.



Gelson entrou na segunda parte, mas não foi particularmente feliz. Assim, a equipa do Principado chega aos 37 pontos e iguala o Rennes no quinto posto apesar de ter fahado a subida ao quarto posto. Por sua vez, o Lorient saiu da zona de despromoção.



Classificação da Ligue 1