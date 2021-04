O Marselha somou, este sábado, um difícil e importantíssimo triunfo na luta pelo acesso às competições europeias da próxima época, ao vencer o Lorient, no Vélodrome, por 3-2, em jogo da 33.ª jornada da primeira liga francesa.

A grande figura da partida foi o lateral-direito espanhol Pol Lirola, autor de dois golos, o último deles a decidir o jogo, já em tempo de compensação. O jogador de 23 anos estreou-se a marcar pelo Marselha ao seu 17.º jogo no clube, fê-lo em dose dupla e com rótulo de decisão.

Antes disso, Moffi, aos 17 minutos, deu vantagem ao Lorient, que não contou com o português Tiago Ilori, por lesão. Esse golo fez a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, Payet assinou o 1-1 aos 53 minutos e, pouco depois, Pol Lirola fez a reviravolta, aos 56 minutos. O Lorient ainda respondeu com o bis de Moffi aos 70 minutos para o 2-2, mas Pol Lirola arrancou os três pontos para o Marselha, com um forte remate à entrada da área (90+1m).

Com este triunfo, os comandados de Jorge Sampaoli chegam aos 52 pontos e estão no sexto lugar, com mais um ponto que o Rennes, que tem 51 pontos no sétimo lugar após ter ganho também este sábado frente ao Angers (0-3).

Doku (45+1m), Terrier (63m) e Guirassy (90+1m) deram o triunfo ao Rennes no Estádio Raymond-Kopa.