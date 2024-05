Agora é oficial: Olivier Giroud é reforços dos Los Angeles FC, da MLS.

O internacional francês está de saída do Milan, ao fim de três épocas, e vai mudar-se para o emblema norte-americano, com um contrato válido até ao final de 2025, com opção de mais um ano.

«Estou encantado e entusiasmado por assinar pelos Los Angeles FC. Mal posso esperar por chegar a Los Angeles e jogar diante dos nossos adeptos», disse Giroud, na nota divulgada pelo clube.

Aos 37 anos, o avançado prepara-se para ter a primeira experiência fora do futebol europeu, depois de passagens por clubes como o Montpellier, o Arsenal ou o Chelsea, além do Milan.