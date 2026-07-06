Após o final do jogo entre a Inglaterra e o México para os oitavos de final, quatro pessoas foram baleadas em três locais distintos no leste de Los Angeles, avança a estação de notícias local ABC7 LA News.

Os acontecimentos ocorreram perto de zonas onde populares se reuniram depois do jogo. O Departamento da Polícia do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD) informou que os quatro feridos foram levados para hospitais e estão a ser investigadas possíveis relações entre os três tiroteios.

A ABC7 LA News adianta que os primeiros tiros foram relatados às 20h40 locais, o segundo oito minutos depois e o terceiro pouco depois.

De acordo com o jornal espanhol AS, há a registar também um tiroteio no México. Um grupo de homens armados entrou num bar em Morelos, perto da Cidade do México, e disparou contra os presentes no estabelecimento alguns minutos após a eliminação dos mexicanos do Mundial 2026. Há a registar vários feridos graves.