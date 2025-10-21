Lotthar Matthäus, glória do Bayern Munique e atual comentador na Sky Sports, deixou rasgados elogios a Harry Kane, avançado da equipa bávara. Matthaus diz que o inglês não tem paralelo.

«Não vejo nenhum avançado melhor no mundo neste momento. Não só pelos golos que marca, mas também pela sua versatilidade e posições que ocupa. Kane também demonstra qualidades no drible e no desarme. É um goleador, um criador de jogadas, um jogador de área a área e um defesa, tudo ao mesmo tempo», escreveu Matthaus numa coluna de opinião.

«Quando se olha para o desempenho de Kane, questiona-se por que razão ele ficou apenas em 13.º lugar na votação da Bola de Ouro. Se continuar assim, poderá ganhar este troféu no próximo ano, mas isso só será possível em conjunto com o sucesso da equipa», continuou.

«Nunca vi Erling Haaland e Kylian Mbappé deslizarem na sua própria área como Kane fez aos 88 minutos contra o Dortmund. Também não se vê Haaland e Mbappé a fazerem passes de 50 metros ou mais. Não vi os remates de bicicleta que a estrela do Bayern consegue fazer», acrescentou ainda.

Lottar Matthäus analisou também o impacto que Vincent Kompany está a ter no seu jogo. Desde o verão passado que trabalham juntos, vencendo o campeonato alemão.

«Sob o comando de Thomas Tuchel, ele talvez não tivesse a liberdade no Bayern que tem agora com Kompany, ou que ele mesmo se permite.» Sob o comando de Kompany, Kane pode «agir como um espírito livre», disse Matthäus.

Para Matthäus, não há dúvidas sobre como o Bayern deve lidar com o contrato de Kane, que expira em 2027: «Eu prolongaria o contrato dele o mais rapidamente possível.»