O holandês Louis Van Gaal considerou que o Manchester United, último clube que treinou, foi a sua maior conquista da carreira, apesar de ter sido demitido ao fim de dois dos três anos de contrato e após ter ganho a Taça de Inglaterra, em 2016.

Van Gaal foi substituído por José Mourinho, na sequência de vários meses ao longo dos quais o técnico português foi sendo dado como hipótese para suceder ao ex-técnico da seleção holandesa, do Bayern Munique ou Barcelona.

«Eu era e ainda sou um ingénuo. Eu acredito no homem, sou otimista. Têm de dececionar-me mais de uma vez se eu quiser fechar a porta. Todos têm uma segunda oportunidade comigo. Apesar dessas deceções, o Manchester United venceu a Taça de Inglaterra. O Manchester United foi, realmente, a maior conquista da minha carreira», afirmou o holandês de 68 anos, em declarações ao jornal Voetbal International, reproduzidas esta quinta-feira.

Van Gaal disse ainda que exigiu ao clube inglês o pagamento até à última moeda do contrato estabelecido entre as partes. «Eles não mantiveram o acordo. Os proprietários e o pessoal do conselho apoiaram a minha visão. Eu debati isso em detalhe, assim como com o Barcelona e o Bayern. Expliquei a minha visão, perguntei se poderiam aceitá-la e disse que não é assim tão fácil trabalhar comigo porque, em princípio, eu não quero uma opinião técnica da minha administração», apontou.

«Eu quero ter tudo discutido de antemão. Se concordarem e tiverem os recursos financeiros, explico quais os jogadores que quero. Mas se não cumprirem as promessas, terão que pagar», acrescentou Van Gaal, concretizando o assunto com o plantel que encontrou no United, clube que considerava ter poucos recursos para poder ser campeão.

«O Manchester United não tinha qualidades para tornar-se campeão e tinha uma equipa desatualizada com dez jogadores com mais de 30 anos, cinco com mais de 35. Então, eu disse-lhes que iria rejuvenescer e quais jogadores deveriam vir. Não recebi um e, com isso, acabas num segmento diferente. Como treinador, precisas de forçar os teus limites. Não esperas isso no clube mais rico do mundo», registou.