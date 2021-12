Um clube de futebol algarvio, em Loulé, bem como um dirigente desportivo, foram constituídos arguidos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, informou esta segunda-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em comunicado, o SEF explica que, na sequência do cumprimento de um mandado de busca, foram detetadas, durante a investigação que culminou na operação “Palanca”, «várias entradas e permanências irregulares de jovens jogadores de futebol oriundos da África Austral e da América do Sul, com destino ao clube em apreço».

«Foram ainda detetados vistos inadequados para a finalidade da prática desportiva amadora e cartas convite simuladas, com informação sobre objetivos da estada pretendida que não os reais propósitos da permanência em Portugal».

Segundo o SEF, foi apreendida documentação, nomeadamente, «cartas convite, inscrições em provas desportivas oficiais, pedidos de legalização fraudulentos e contratos de trabalho presumivelmente falsos, bem como documentação comprovativa de avultadas transferências financeiras internacionais».

A investigação do caso prossegue sob coordenação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Loulé.