Sem clube desde que deixou o Magdeburgo, da segunda divisão alemã, no final da época passada, o antigo avançado do Sporting Luc Castaignos anunciou, esta terça-feira, o fim da carreira de futebolista.

«Depois de todas estas belas experiências a viajar pelo mundo para perseguir o meu sonho, decidi que é hora de parar. Hora de parar como jogador de futebol profissional. Dizem que, quando se fecha uma porta, abre-se outra. Eu amo muito o jogo, por isso, espero que tenham notícias minhas novamente em breve», escreveu o neerlandês de 32 anos numa publicação nas redes sociais.

Castaignos esteve ligado ao Sporting entre 2016 e 2019. Fez 17 jogos com a camisola dos leões, mas não marcou qualquer golo.

O antigo avançado chegou a ser considerado uma promessa do futebol dos Países Baixos. Despontou no Feyenoord e também jogou no Inter Milão, Twente, Eintracht Frankfurt, Vitesse, Gyeongnam, OFI e Magdeburgo.