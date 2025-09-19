Luca Zidane, filho de Zinédine Zidane, recebeu esta sexta-feira autorização para representar a seleção da Argélia.

«A Federação Argelina de Futebol tem o prazer de anunciar que a FIFA concedeu oficialmente, nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, autorização ao guarda-redes Luca Zinedine Zidane para representar a seleção argelina», pode ler-se no comunicado oficial.

Com 14 jogos pelas camadas jovens da seleção francesa, entre os sub-16, 17 e 19, o guardião chegou mesmo a ser campeão europeu pelos sub-17. Agora prepara-se para se estrear ao nível sénior, mas por um país diferente.

Aos 27 anos, Luca passa a ser opção para os jogos com a Somália (9 de outubro) e Uganda (14 de outubro), referentes à qualificação para o Mundial 2026.

Formado no Real Madrid, clube pelo qual se estreou a sénior, o guardião já representou o Racing Santander, Rayo e o Eibar. Nas duas últimas temporadas defendeu a baliza do Granada.

O pai, Zinédine Zidane, nasceu em França, mas teve progenitores argelinos. Pelos gauleses conquistou um Mundial e um Europeu.