Internacional
Há 13 min
Qualificação Mundial 2026: filho de Zidane convocado pela Argélia
Luca estreia-se na convocatória do país africano e é opção para os jogos com a Somália e Uganda
TB
Luca estreia-se na convocatória do país africano e é opção para os jogos com a Somália e Uganda
TB
Luca Zidane, filho de Zinédine Zidane, foi oficialmente convocado pela seleção da Argélia.
Nascido em França, e internacional gaulês nas camadas jovens, o guarda-redes do Granada optou por representar o país de origem dos avós.
A Argélia joga com a Somália, no dia 9 de outubro, e Uganda, no dia 14 do mesmo mês, referentes à qualificação para o Mundial 2026.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS