Luca Zidane, filho de Zinédine Zidane, foi oficialmente convocado pela seleção da Argélia. 

Nascido em França, e internacional gaulês nas camadas jovens, o guarda-redes do Granada optou por representar o país de origem dos avós.

A Argélia joga com a Somália, no dia 9 de outubro, e Uganda, no dia 14 do mesmo mês, referentes à qualificação para o Mundial 2026.
 

RELACIONADOS
Filho de Zidane passa a estar elegível para representar a Argélia