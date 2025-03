Lucas Evangelista, antigo jogador de Estoril ou Vitória de Guimarães, ficou bastante emocionado durante a apresentação no Palmeiras, o seu novo clube. O médio trocou o Bragantino pela equipa orientada por Abel Ferreira nesta sexta-feira.

Evangelista não conteve as lágrimas ao receber a camisola 30 das mãos da presidente Leila Pereira. Isto porque a falecida mãe do atleta fazia anos a dia 30 e era adepta do clube.

«No meu telemóvel aparecem fotos aleatórias todos os dias. Hoje eu liguei-o e tinha uma foto da minha mãe de 2015, ano do meu primeiro contrato quando eu estava em Itália. A mensagem que eu senti no coração é de que ela está comigo e está feliz neste momento. Desde que eu saí do hotel, eu estou muito feliz. Parece coisa de outro mundo, mas a mensagem é de que fiz a coisa certa», explicou o médio.

«Ela (mãe) nunca foi de falar de um jogador específico, mas torcia pelo Palmeiras. Tenho um tio fanático super palmeirense, o meu melhor amigo de infância também. Quando ele soube, chorou muito e o meu sogro também», acrescentou o atleta de 29 anos.

Lucas Evangelista estava no Bragantino desde 2020, tendo sido orientado pelo português Pedro Caixinha.