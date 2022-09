O futebolista luso-angolano Lucas João deu a vitória ao Reading este domingo, na receção ao Stoke City, ao bisar no triunfo por 2-1, em jogo da oitava jornada do Champonship, a segunda liga inglesa.

Em dia do seu 29.º aniversário, Lucas João deu os três pontos aos comandados de Paul Ince, tendo inaugurado o marcador aos dois minutos e feito o 2-1 final de penálti, já na segunda parte, ao minuto 57. Bem Wilmot fez, aos 40 minutos, o tento dos visitantes.

Com este resultado, o Reading chega aos 15 pontos e é terceiro classificado, a um ponto do Norwich e a dois do líder Sheffield United.