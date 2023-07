Lucas João foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Shanghai Port, equipa que lidera o principal campeonato da China.

O jogador de 29 anos, que estava livre depois de ter terminado a ligação ao Reading, assinou por uma temporada com outra de opção.

Internacional angolano, Lucas João chegou a representar a seleção portuguesa nas camadas jovens, mas também nos AA, em 2015, pela mão de Fernando Santos, que o lançou em dois encontros particulares.

Na última época, o avançado marcou sete golos e deu duas assistências em 35 jogos. Em Portugal, jogou a nível sénior no Mirandela e no Nacional, mas destacou-se sobretudo no Championship, onde também esteve ao serviço de Sheffield Wednesday e Blackburn Rovers.