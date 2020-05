O futebolista espanhol Lucas Vázquez defendeu o regresso do futebol para concluir esta época, desde que haja um equilíbrio entre a responsabilidade dos protagonistas e a segurança sanitária para competir.

«Acima de tudo, há que ser-se responsável. Se se pode jogar, com as medidas de segurança certas, todos amaríamos terminar a época. Seria bom para as pessoas, para a sociedade: por duas horas não estás a pensar só nisto [no vírus]. Futebol traz felicidade», afirmou o jogador de 28 anos, ao The Guardian.

O extremo galego manifestou, também, o desejo de terminar a carreira no Real Madrid, clube no qual fez grande parte da formação e toda a carreira como sénior, à exceção da época 2014/2015, na qual representou o Espanhol.

«O sonho é retirar-me em Madrid, mas no futebol nunca sabemos. Quando era pequeno, via sempre a Premier League com o meu irmão. Era e é muito atrativa: futebol bonito de jogar, poderia ajustar-se às minhas características e personalidade», considerou.

Vázquez abordou também o tempo de quarentena em Espanha. Durante várias semanas, milhões de pessoas não saíram de casa, exceto para passear animais de estimação.

«Ao terceiro dia, o cão estava a dizer: “preciso de um dia livre”», contou Vázquez, esperando o regresso ao «normal» nos próximos dias, com o início dos testes à covid-19 no plantel do Real Madrid.