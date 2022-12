Luciano Cabral nunca irá esquecer a noite do Ano Novo de 2017. Depois daquele dia trágico, o jovem argentino que outrora foi apelidado de «próximo Riquelme» enfrentou uma pena por homicídio, viveu durante mais de cinco anos atrás das grades, mas lutou para se reerguer e a vida deu-lhe agora uma nova oportunidade: está de volta ao futebol para jogar no Columbo Unido, equipa do primeiro escalão do Chile.

Em junho de 2018, Luciano foi condenado a nove anos e meio de prisão, depois de ter sido considerado culpado no caso da morte de Joan Villegas, de 27 anos, na cidade de General Alvear, em Mendoza, na Argentina.

O jovem terá saído para comprar bebida com um amigo na noite de réveillon e envolveu-se numa briga com um grupo de homens, que acabou com um desfecho fatídico. Mais tarde, Luciano viria a confessar que a sua família já tinha antecedentes de discussões com a família de Joan.

Nessa altura, Luciano, que era internacional sub-20 pelo Chile, já jogava no Athletico Paranaense, depois de se ter destacado no Argentinos Juniors e estava de férias na casa dos pais.

O pai do jogador, José Cabral, considerado principal autor do crime, foi condenado a 16 anos de prisão e Alex Olguín, outro dos envolvidos, a oito anos. Já Brian Santana, que era menor de idade, foi absolvido.

Mas, cinco anos e quatro meses depois, Luciano mostra-se arrependido e pronto para fechar este capítulo negro.

«Lamento ter estado lá. Arrependo-me do pouco ou do muito que fiz naquela situação, arrependo-me com todo o meu coração. Pelo resultado, pela forma como acabou a situação e por todas as coisas que também perdi. Porque não só aquela família perdeu, mas eu também perdi, a minha família perdeu», disse, em entrevista ao La Tercera, junho de 2022, garantindo que tem medo de represálias se regressar à Argentina.

Face ao bom comportamento na prisão, onde trabalhou e até manteve a forma física com professores de ginástica, está em liberdade condicional desde setembro e o Argentinos Juniors abriu-lhe as portas do centro de treinos nas últimas semanas para ganhar forma até encontrar um novo clube.

#AAAJ Siempre con los brazos abiertos y con la espera de su vuelta en las canchas. ¡Luciano Cabral, en La Paternal te esperamos, porque esta es tu casa! ❤️ pic.twitter.com/kCRh3DvgMo — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) October 24, 2022

Ora, esse dia chegou. O médio de 27 anos é reforço do Coquimbo Unido, que esta segunda-feira fez questão de explicar a contratação.

«As segundas oportunidades entregues pelo nosso clube e a possibilidade de retomar o nível são os motivos que vêm com o novo reforço», apontou o clube chileno, que usou um excerto de do filme Rocky Balboa (2006) para apresentar o jogador.

«O mundo não é feito apenas de sol e arco-íris. É um lugar mau e desagradável, e não importa o quão durão sejas, ele vai bater-te até que estejas de joelhos e vai manter-te assim permanentemente se permitires. Nem tu, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a questão não é o quão forte bates, mas sim quanto aguentas e seguir em frente. O quanto resistes e continuas adiante. É assim que se vence uma luta», diz Sylvester Stallone nesse pequeno excerto.

