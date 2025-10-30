Luciano Spalletti chegou na manhã desta quinta-feira a Continassa, bairro em Turim onde se localiza o centro de treinos e o estádio da Juventus, para assumir o comando técnico da equipa italiana.

Spalletti foi recebido por volta das 10 horas da manhã (09h em Portugal Continental), por cerca de 50 adeptos, antes de formalizar o vínculo com a Juventus. De acordo com a imprensa desportiva italiana, o contrato deverá ser até final desta época, com opção de mais dois anos, em caso de apuramento para a Liga dos Campeões.

Está previsto que Spalletti conheça o novo plantel que tem à disposição ao início da tarde desta quinta-feira, no treino que está marcado para as 15 horas locais (14h em Portugal). Um plantel que conta com os portugueses Francisco Conceição e João Mário.

A estreia de Spalletti, que sucede a Igor Tudor, deve acontecer já no sábado, na visita à Cremonese, em jogo da 10.ª jornada da liga italiana, prova na qual a Juventus ocupa o sétimo lugar, com 15 pontos.

Na próxima semana, na terça-feira, a Juventus recebe o Sporting, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Spalletti, de 66 anos, saiu do cargo de selecionador de Itália, em junho. Prepara-se para treinar o nono clube no seu país natal, depois de Empoli, Sampdoria, Veneza, Udinese, Ancona, Roma, Inter de Milão e Nápoles. Fora de Itália, treinou o Zenit, da Rússia.