O treinador do Nápoles, Luciano Spalletti, respondeu às palavras de Pep Guardiola com uma demonstração de respeito e admiração. O técnico do Manchester City afirmou na antevisão ao jogo com o Bayern Munique que o italiano era muito «sensível», depois que não ter mostrado satisfação pelos elogios do catalão à época do Nápoles.

Ora, em conferência de imprensa, esta terça-feira, Spaletti levantou-se para falar de Guardiola.

«Se ele entendeu mal, peço desculpa e até me levanto para falar de Guardiola. Aprendi muito com ele e é um dos técnicos que acompanho, assim como Klopp e De Zerbi. Ficamos felizes se alguém como ele diz que podemos vencer a Liga dos Campeões, mesmo que seja diferente pensar que somos os favoritos. De qualquer forma, espero poder ter uma conversa e talvez dê para tomar um bom café turco com ele», brincou, em alusão à final da Champions, que se realiza em Istambul.