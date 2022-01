O Al Hilal comunicou este sábado o empréstimo do ex-Sporting Luciano Vietto ao Al Shabab, até ao final da temporada.

O atacante argentino, que deixou os leões em 2020, realizou 13 partidas e apontou dois golos na presente época.

✍🏻 On loan to “Al-Shabab” for 6 months

Good Luck @LucianoVietto 🤝💙#AlHilal pic.twitter.com/4X14Yg18rI