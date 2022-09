Após o duelo com o Partizan, esta quinta-feira, o treinador do Nice, Lucien Favre, confessou que teve de montar a equipa com muitas restrições, já que seis jogadores ficaram doentes e um deles teve mesmo de ir ao hospital.

«Tenho 5 ou 6 jogadores doentes. Até jogadores que tiveram um pouco de febre, mas não era covid-19», disse o treinador no final da partida, quando questionado porque não fez a habitual rotação e colocou Kasper Schmeichel no lugar de Marcin Bulka, um dos afetados. O técnico suíço, contudo, não explicou de que sintomas se tratavam.

Apesar dos entraves para ir a jogo, o Nice arrancou um empate a uma bola em Belgrado, em jogo da segunda jornada da Liga Conferência.