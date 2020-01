Confirmado o fim de uma era. Lúcio, o último campeão do mundo pelo Brasil em 2002 ainda no ativo, anunciou o final da carreira aos 41 anos.



«O dia de hoje é muito especial para mim. Encerro a minha carreira como jogador profissional de futebol. Com muito orgulho e muita gratidão a Deus, ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, à minha família e a todos que direta ou indiretamente me apoiaram durante este tempo. Agora é poder estar um pouco mais com a família e, com certeza, se preparando também para novos desafios dentro do futebol», disse, citado pelo Globo Esporte.



O último clube do defesa-central foi o Brasiliense da Série D. Lúcio fecha assim o seu percurso com 779 jogos e 53 golos repartido por Internacional, Bayer Leverkusen, Bayern Munique, Inter de Milão, Juventus, São Paulo, Palmeiras, Goa e Gama, além do Brasiliense.



Lúcio ganhou duas Taças da Itália, duas Supertaças italianas, duas Ligas italianas, duas Taças alemãs, três Ligas germânicas, três Supertaças alemãs, duas Taças das Confederações, uma Liga dos Campeões, um Mundial e um Campeonato do Mundo de Clubes.



Tudo sobre mercado