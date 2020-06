Jefferson é reforço do FC Lugano, mas o contrato, pelo menos para já, é válido apenas até meados de agosto.

Foi o próprio lateral esquerdo brasileiro, que está prestes a festejar o 32.º aniversário, quem anunciou a transferência para o emblema suíço, nas redes sociais.

«Depois de muito sacrifício, Deus deu-me uma nova oportunidade no futebol. E volto com a mesma emoção do primeiro dia. Obrigado Lugano, estou muito feliz por participar e ajudar a equipa a alcançar novos objetivos», escreveu o jogador.

Jefferson não joga há mais um ano, desde a final da Taça de Portugal (25 de maio de 2019), que o Sporting venceu ao FC Porto no desempate por penáltis. No início de setembro o esquerdino rescindiu contrato com o emblema leonino, e estava sem clube desde então.