Luís Campos, mentor dos projetos futebolísticos que levaram Mónaco (2016/17) e Lille (2020/21) a serem campeões franceses frente ao poderoso Paris Saint-Germain, assumiu esta terça-feira que o seu futuro será conhecido em breve, sem fazer referência ao clube de Paris. À margem do 16.º Congresso Internacional de Futebol, que está a decorrer na Universidade da Maia, o consultor desportivo falou ainda de Sérgio Conceição, Ruben Amorim e também de Roger Schmidt.

Leonardo já deixou o PSG, mas Luís Campos, apontado à sua sucessão, deixa ainda o seu futuro em aberto. «Penso que poderão sabê-lo proximamente. É um momento de reflexão e discussão, que faz parte da nossa vida. Vamos aguardar pelos próximos dias e perceber efetivamente o que irei fazer durante a próxima temporada. Regresso a França? E a Espanha também, porque temos aqui o Celta de Vigo bem juntinho daqui», começou por dizer em declarações aos jornalistas.

O afastamento de Leonardo foi anunciado no sábado, algumas horas após a renovação do avançado Kylian Mbappé que vai receber cerca de 300 milhões de euros (ME) como prémio de assinatura e um salário anual líquido a rondar os 100 ME (cerca de 1,9 ME por semana). O negócio levou a Liga espanhola a anunciar que vai denunciar o PSG à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia, em defesa do «ecossistema económico do futebol europeu».

O organismo liderado por Javier Tebas acredita que é «escandaloso» que o clube detido pelo qatari Nasser Al-Khelaïfi, que em 2021/22 «perdeu mais de 220 ME» e foi somando um «prejuízo de 700 ME» ao longo das épocas, possa «fazer frente a um acordo destes».

«Não acho que seja concorrência desleal. Acho que são os tempos modernos, em que a economia tem um peso muito forte em tudo e também no futebol. Quando vemos estas transferências altas, significa a importância que a indústria do futebol tem na sociedade atual e que os jogadores maravilhosos têm na vida das pessoas. Naturalmente, o mundo económico segue as tendências da moda», comentou Luís Campos que foi consultor dos turcos do Galatasaray e dos espanhóis do Celta de Vigo durante 2021/22.

«Não conheço as pretensões de Sérgio Conceição»

O consultor falou depois da liga portuguesa e da «vitória super-merecida do FC Porto e do trabalho «interessante» de Sérgio Conceição. «É preciso dizer que o Sérgio já está num grande clube. Um grande clube do futebol Mundial, com uma história fabulosa. As pretensões do Sérgio eu não as conheço. Sei que é um treinador que admiro muito, que tem uma qualidade extraordinária, junto com a sua equipa de trabalho e claro que espero que o Sérgio, que sei que tem mais dois anos de contrato, reflita neste período. Repito: não sei as suas pretensões, mas admito que continue a ter muitas possibilidades, pois continua a fazer um trabalho espetacular», referiu.

«Amorim fez uma demonstração clara do seu enorme potencial»

Ruben Amorim também foi apontado como alvo do PSG. «Nos últimos três a quatro anos em Portugal, o Rúben fez uma demonstração clara do seu enorme potencial. Desenvolveu e muito o Sporting em vários aspetos, ele a sua equipa de trabalho também. No ano passado foi campeão também de uma forma justa. Este ano foi a equipa que esteve mais próxima do FC Porto, com um futebol de grande qualidade. Mas essas questões têm mais de ser feitas aos treinadores do que propriamente a mim próprio. Estamos a falar de dois treinadores, neste caso portugueses que têm contratos com os seus clubes, que são grandes clubes, com grandes histórias e muita força no futebol Mundial», destacou.

«Roger Schmidt terá um grande trabalho pela frente»

Declarações feitas no dia em que Roger Schmidt chegou a Lisboa para começar a trabalhar no Benfica. «É também um grande treinador que chega a outro clube do futebol Mundial, que terá um grande trabalho pela frente e ao qual dou as boas-vindas a Portugal, a este país maravilhoso. Bem-vindo ao nosso futebol e espero que ele tenha um contributo muito positivo não só para o seu clube, mas essencialmente trazendo aquilo que qualquer estrangeiro deve trazer quando a trabalhar noutro país, trazendo coisas novas, ajudando-nos a nós, como futebol português, a crescer e a refletir sobre as suas ideias que coloca no campo. No fundo, que acrescente algo, ele tem currículo muito rico para isso e espero que possa aportar ao futebol português momentos bons», referiu ainda.