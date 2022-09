O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, empatou na tarde deste domingo na receção ao América Mineiro, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão.

Depois da vitória ante o Fortaleza, fora, por 3-1, na jornada anterior – resultado que pôs fim a cinco rondas sem vitórias – o Botafogo não conseguiu somar a segunda vitória seguida no campeonato, algo que aconteceria pela terceira vez na presente edição da prova.

Os ex-FC Porto Renzo Saravia, Carlos Eduardo e Tiquinho Soares foram titulares no Botafogo, assim como o ex-Portimonense Lucas Fernandes, enquanto o ex-Sp. Braga e Rio Ave Lucas Piazon foi suplente utilizado por Luís Castro.

Com este resultado, o Botafogo chega aos 31 pontos e está no 12.º lugar, ainda que à condição, pois o São Paulo tem 30 pontos e menos um jogo. O América Mineiro é oitavo, com 36 pontos, também à condição.

Já nesta jornada, o Cuiabá de António Oliveira perdeu e o Palmeiras de Abel, que é líder, venceu após a eliminação da Libertadores.