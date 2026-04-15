VÍDEO: Grémio de Luís Castro soma primeira vitória na Sul-Americana
São Paulo de Cédric Soares vence, Vasco de Nuno Moreira perde. Neymar marca no empate do Santos
São Paulo de Cédric Soares vence, Vasco de Nuno Moreira perde. Neymar marca no empate do Santos
O Grémio, treinado pelo português Luís Castro, venceu na receção ao Deportivo Riesta, por 1-0, na noite de terça-feira, em jogo da segunda jornada do grupo F da Taça Sul-Americana.
Frente à equipa argentina, o único golo do jogo, a favor da equipa brasileira, aconteceu aos 87 minutos e foi apontado por Francis Amuzu, num belo remate após passe de Enamorado.
Com esta vitória, e tendo o Montevideo City ganho na visita ao Palestino por 2-0, o Grémio – que somou a primeira vitória na fase de grupos – é segundo classificado do grupo F, com três pontos. O Montevideo City lidera com seis. Deportivo Riestra e Palestino têm um ponto cada.
Nos outros jogos da noite, o São Paulo, com Cédric Soares no banco, recebeu e venceu o O’Higgins, por 2-0, com golos de Luciano (8m) e Artur (55m). O triunfo vale a liderança isolada no grupo C, com seis pontos, mais três do que o O’Higgins. Boston River e Millonarios ainda não pontuaram, mas também ainda não se defrontaram nesta jornada.
Para o grupo G, o Vasco, com Nuno Moreira a titular (saiu ao intervalo), perdeu por 2-1 na receção ao Audax Italiano. O português saiu ao intervalo, numa altura em que o golo de Brenner (45+3m) dava vantagem ao Vasco. Porém, e já com dez devido à expulsão de JP ainda com 0-0 no marcador, aos 35 minutos, o Vasco viria a sofrer a reviravolta. Michael Fuentes fez o empate (62m) e, após a expulsão de Carlos Cuesta que deixou o Vasco reduzido a nove (83m), Franco Troyansky fez o 2-1 para os chilenos, de penálti (86m). Ainda com o Olimpia-Barracas Central por jogar nesta jornada, o Vasco segue com um ponto, tal como o Barracas, tendo Olimpia e Audax Italiano três cada.
No outro jogo da noite na Sul-Americana, para o grupo D, um golo de Neymar não chegou para o Santos vencer o Recoleta. O brasileiro marcou aos quatro minutos, mas a equipa paraguaia conseguiu o empate de penálti, por Richart Ortiz, antes do intervalo (45+1m). O Santos segue com um ponto, tal como o San Lorenzo, que ainda defronta o Deportivo Cuenca (três pontos) nesta jornada. O Recoleta soma dois pontos.