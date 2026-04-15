O Grémio, treinado pelo português Luís Castro, venceu na receção ao Deportivo Riesta, por 1-0, na noite de terça-feira, em jogo da segunda jornada do grupo F da Taça Sul-Americana.

Frente à equipa argentina, o único golo do jogo, a favor da equipa brasileira, aconteceu aos 87 minutos e foi apontado por Francis Amuzu, num belo remate após passe de Enamorado.

Com esta vitória, e tendo o Montevideo City ganho na visita ao Palestino por 2-0, o Grémio – que somou a primeira vitória na fase de grupos – é segundo classificado do grupo F, com três pontos. O Montevideo City lidera com seis. Deportivo Riestra e Palestino têm um ponto cada.

Nos outros jogos da noite, o São Paulo, com Cédric Soares no banco, recebeu e venceu o O’Higgins, por 2-0, com golos de Luciano (8m) e Artur (55m). O triunfo vale a liderança isolada no grupo C, com seis pontos, mais três do que o O’Higgins. Boston River e Millonarios ainda não pontuaram, mas também ainda não se defrontaram nesta jornada.

Para o grupo G, o Vasco, com Nuno Moreira a titular (saiu ao intervalo), perdeu por 2-1 na receção ao Audax Italiano. O português saiu ao intervalo, numa altura em que o golo de Brenner (45+3m) dava vantagem ao Vasco. Porém, e já com dez devido à expulsão de JP ainda com 0-0 no marcador, aos 35 minutos, o Vasco viria a sofrer a reviravolta. Michael Fuentes fez o empate (62m) e, após a expulsão de Carlos Cuesta que deixou o Vasco reduzido a nove (83m), Franco Troyansky fez o 2-1 para os chilenos, de penálti (86m). Ainda com o Olimpia-Barracas Central por jogar nesta jornada, o Vasco segue com um ponto, tal como o Barracas, tendo Olimpia e Audax Italiano três cada.

No outro jogo da noite na Sul-Americana, para o grupo D, um golo de Neymar não chegou para o Santos vencer o Recoleta. O brasileiro marcou aos quatro minutos, mas a equipa paraguaia conseguiu o empate de penálti, por Richart Ortiz, antes do intervalo (45+1m). O Santos segue com um ponto, tal como o San Lorenzo, que ainda defronta o Deportivo Cuenca (três pontos) nesta jornada. O Recoleta soma dois pontos.