O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu o Corinthians na noite de quinta-feira, por 3-0, na quinta jornada do Brasileirão, mantendo a liderança isolada do campeonato, perdida à condição um dia antes para o Palmeiras, de Abel.

O primeiro golo do jogo aconteceu aos 11 minutos, pelo ex-FC Porto, V. Guimarães e Nacional, Tiquinho Soares, que desviou para a baliza depois de um cabeceamento de Victor Cuesta ao ferro.

Na segunda parte, Tiquinho bisou na partida, de penálti, fazendo o 2-0 aos 65 minutos. O 3-0 foi apontado pelo ex-FC Porto e Estoril, Carlos Eduardo, após uma boa jogada coletiva, aos 81 minutos.

Com este triunfo, o Botafogo lidera com 15 pontos, fruto de cinco vitórias. Tem mais dois pontos do que o Palmeiras, segundo classificado, com 13. O Fluminense é terceiro, com dez.

O jogo ficou marcado pela homenagem do Corinthians à cantora brasileira Rita Lee, que faleceu na segunda-feira. Todos os jogadores entraram com o apelido Lee nas camisolas e, abaixo do número, com a hashtag “#amorbrancoepreto”, lembrando a canção que a artista compôs para o clube e que foi lançada em 1972.

