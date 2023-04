O Botafogo venceu com reviravolta o Audax, na última madrugada, e ganhou vantagem na primeira mão da final da Taça Rio.



A jogar em casa, o Audax precisou de apenas nove minutos para fazer o 1-0 por intermédio de Emerson Urso. Depois de ter chegado ao intervalo a perder, a equipa orientada por Luís Castro conseguiu a reviravolta no segundo tempo com golos de Tiquinho Soares e Sauer, dois jogadores que já passaram por Portugal.



A segunda mão da final da Taça Rio entre Botafogo e Audax está agendada para dia 9 de abril. Veja os melhores momentos da partida: