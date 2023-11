O selecionador espanhol Luis de la Fuente apontou as seleções que considera candidatas a ganhar o Euro 2024, entre as quais a de Portugal.

«Estamos na disposição de lutar para ganhar. Há muitas seleções no mesmo nível que nós, mas temos de ter em mente que temos de lutar para ganhar», começou por dizer de la Fuente em conferência de imprensa.

«França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália... Falamos sempre dos mesmos, mas há surpresas. A Croácia tem sempre um bom rendimento nestas competições. Existem as seleções habituais e depois outras equipas que aparecem. Todas as seleções têm 11 jogadores muito bons. Podemos ter 40 jogadores bons, mas todas as seleções têm um onze muito bom», acrescentou.