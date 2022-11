O presidente do Barcelona, Joan Laporta, está a acompanhar por estes dias uma iniciativa solidária com refugiados na Colômbia e não escapou a algumas perguntas sobre os maiores craques daquele país. O dirigente catalão reconheceu que ponderou a contratação de Luis Díaz quando este ainda estava no FC Porto, mas o Liverpool foi mais rápido.

«Naquela altura, tínhamos acabado de chegar ao clube e o Liverpool adiantou-se. Considerámos a sua contratação, mas estávamos numa situação económica que tínhamos de resolver e reverter. O Liverpool estava à nossa frente», afirmou, citado pelo AS.

«Mas reconheço que, no passado, quando Luis Díaz foi do FC Porto para o Liverpool, também tivemos uma conversa com o representante, mas o Liverpool já o tinha avançado», acrescentou.

O extremo colombiano mudou-se em janeiro dos dragões para os reds. Em 38 jogos, leva 10 golos e seis assistências.