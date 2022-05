O futebolista colombiano Luis Díaz assumiu, esta quarta-feira, que está a «viver um sonho» às portas da final da Liga dos Campeões, ao serviço do Liverpool, que disputa o troféu com o Real Madrid no próximo sábado, a partir das 20 horas, em Paris.

«Estou a viver um sonho, desejava isto e trabalhei para isto. Hoje, que estou a vivê-lo, ainda não acredito. Estou a desfrutar do momento e a aproveitar cada momento neste grande clube e é continuar a crescer a nível pessoal e profissional e desfrutar destes grandes momentos», disse Díaz, em declarações à ESPN, no dia aberto à imprensa por parte do Liverpool, que serve de antevisão à final da Champions.

O antigo jogador do FC Porto falou ainda de como está a equipa depois de ter ficado a apenas um ponto do título na Premier League, apontando o foco, agora, à final com o Real Madrid.

«Para nós, vai ser outro objetivo. Sabemos que estamos a jogar uma final de Champions, todos querem estar aqui, estamos mentalizados em deixar para trás o que já passou. Estivemos a um ponto de conseguir da liga, demos tudo, fizemos o possível, mas não deu. Agora, é prepararmo-nos para o que aí vem e tentar ganhar. Preparados e mentalizados para isso», referiu, ainda, o internacional colombiano.