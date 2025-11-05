Luis Díaz, avançado do Bayern Munique que bisou em Paris, para a Liga dos Campeões, apesar de ter sido expulso ainda na primeira parte por uma falta dura cometida sobre Achraf Hakimi, desejou ao lateral do PSG «um rápido regresso aos relvados».

O lance aconteceu no tempo de compensação da primeira parte do duelo entre bávaros e parisienses e resultou numa entorse grave do tornozelo esquerdo do defesa marroquino, que vai parar durante as próximas semanas e tem a presença na CAN em risco.

«Faz parte do futebol, que é um desporto de contacto. Foi um lance de azar», analisou o treinador do PSG, Luis Enrique, após o encontro que terminou com o triunfo do Bayern por 2-1.

Os golos dos alemães foram marcados por Luis Díaz, aos minutos 4 e 32. Nas redes sociais, o internacional colombiano recordou «uma noite repleta de emoções».

«O futebol lembra-nos sempre que, em 90 minutos, tudo pode acontecer, no melhor e no pior. Fiquei triste por não terminar a partida com meus companheiros, mas orgulhoso do incrível esforço deles», escreveu o antigo jogador do FC Porto.