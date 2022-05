De Barrancas, na Colômbia, com os olhos no Stade de France, em Paris. O final de tarde de sábado foi especial para muitos familiares, amigos e compatriotas do ex-futebolista do FC Porto, Luis Díaz, que jogou a final da Liga dos Campeões pelo Liverpool, contra o Real Madrid.

Repórteres no local relataram a loucura vivida com a participação de «Lucho Díaz» - assim é também conhecido o extremo – no jogo decisivo da prova. Foi montado um ecrã gigante para centenas de pessoas assistirem ao jogo e a vibração foi total quando Díaz apareceu na transmissão televisiva.

«Luis Díaz 23», pôde ler-se, numa faixa colocada acima do ecrã, torneado por balões vermelhos e brancos e panos vermelhos, com o símbolo do Liverpool.

Além disso, e nas horas e minutos que antecederam o encontro, familiares e amigos cantaram continuamente pelo nome do internacional colombiano, demonstrando o carinho pelo menino que cresceu no Bairro Lleras, como lhe contou o Maisfutebol numa reportagem especial sobre Díaz, em 2019, aquando da sua chegada ao FC Porto.

Luis Díaz, que chegou a meio desta época ao Liverpool, oriundo do FC Porto, foi titular e saiu ao minuto 65, para a entrada do português Diogo Jota. Os ingleses perderam a final para o Real Madrid, por 1-0.