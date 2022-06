O colombiano Luis Díaz aproveitou as férias para viajar até à terra natal e, nesta sexta-feira, participou num jogo de cariz amigável, para comemorar a reinauguração do estádio Federico Serrano Soto, em Riohacha, La Guajira.

Juntamente com outros ex-jogadores, o avançado do Liverpool espalhou magia dentro das quatro linhas e o jogo acabou mesmo quando marcou um golo. O antigo futebolista do FC Porto picou a bola sobre o guarda-redes e levou o público ao rubro, com várias pessoas a invadirem o pelado para abraçar o craque, tendo-se gerado um momento de grande confusão.