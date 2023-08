Lançado para o lugar de Diogo Jota ao intervalo, Luis Díaz ainda foi a tempo de brilhar no encontro de preparação entre Liverpool e Bayern, esta quarta-feira, em Singapura, que terminou com vitória bávara por 4-3.

Aos 67 minutos, o extremo colombiano fez uma variação de flanco para Mo Salah, correu até à grande área dos germânicos, antecipou-se a Josip Stanisic e, a passe do egípcio, finalizou com classe. O remate, de resto, comprova porque é que «Lucho» deixou tantas saudades no Dragão.

Ainda antes do golo de Luis Díaz, o Liverpool tinha marcado por Gakpo (2m) e Virgil van Dijk (28m), mas o Bayern respondeu por Gnabry (33m) e Sané (42m).

Já na reta final, numa altura em que os reds venciam graças ao tento do ex-FC Porto, Stanisic (80m) e Frans Kratzig (90+1m) apontaram os golos da reviravolta e deram o triunfo à equipa de Thomas Tuchel.