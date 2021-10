O selecionador de futebol de Espanha, Luis Enrique, defendeu-se esta terça-feira de críticas e investiu confiança nos jogadores convocados para a ‘final four’ da Liga das Nações, num elenco que conta com os sportinguistas Pedro Porro e Pablo Sarabia.

«Confio nos que trago. Não leio [a imprensa] porque creio que sei mais do que futebol do que a maioria e tenho mais informações do que vós. Não há uma opinião que possa ler que possa interessar-me», atirou Luis Enrique, em conferência de imprensa ao lançamento do jogo das meias-finais, ante a Itália.

«Não gosto da ideia de temer ou de preocupar-me. Nós, como treinadores, nada tememos, mas precisamos de lutar contra Itália quando eles têm a bola, porque jogam muito bem. A nossa ideia é jogar todo o encontro da mesma maneira», afirmou o técnico, notando admiração pelo país transalpino.

«Itália é um país que amo. Encanta-me a comida, o café, o gelado… gosto do sol, mais no Sul do que no Norte. E gosto da seleção italiana, creio que é a seleção mais idêntica à nossa», analisou.

O Itália-Espanha joga-se na quarta-feira, às 19h45, em Milão.