O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, confirmou que Ousmane Dembélé é opção para o jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ante o Arsenal, depois de ter falhado o jogo ante o Estrasburgo, da liga francesa (derrota por 2-1) no sábado, devido a um problema na coxa direita.

«Ele já treinou connosco nos últimos dois dias. Vai estar disponível na quarta-feira», afirmou o treinador, em conferência de imprensa, esta terça-feira, no lançamento do jogo.

O PSG parte para a segunda mão com vantagem de 1-0 na eliminatória, depois da vitória em Londres, obtida com um golo de Dembélé. Questionado sobre se, com uma eventual chegada à final, preferiria Inter de Milão ou Barcelona como adversário, Luis Enrique começou a resposta de forma curiosa… e acabou a fazer uma declaração de amor ao Barcelona, onde fez boa parte da carreira desportiva, primeiro como jogador e depois como treinador.

«Já estou a suar, só de pensar nesta meia-final. Não a de amanhã, a de hoje [ndr: Inter-Barcelona]… Não, só quero um objetivo para estas meias-finais. Que o Paris Saint-Germain esteja lá [na final]», começou por dizer.

«Quanto ao resto, o que tiver de ser, será. Defrontá-los-emos, se estivermos lá. Se não estivermos, desejaremos o melhor aos adversários. Mas é evidente: eu tenho um passado do qual estou muito orgulhoso e o amor e o carinho que tenho pelo Barcelona nunca vão desaparecer», finalizou.

O PSG-Arsenal está agendado para as 20 horas de quarta-feira