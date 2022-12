Depois da eliminação nos oitavos de final do Mundial 2022, Luis Enrique deixou o comando da seleção espanhola, mas o percurso do técnico no Qatar não foi esquecido.

Durante várias noites, «Lucho» virou streamer e disponibilizou-se a tirar todas as dúvidas dos adeptos e seguidores de forma informal e relaxada na Twitch.

Ora, esta quinta-feira, já em casa, Luis Enrique entrou em direto na stream do filho, Pacho, enquanto este jogava League of Legends para cerca de 200 seguidores.

Depois de uma entrada de rompante, o técnico notou que o chat avançava «mais devagar» e assumiu: «Gosto mais deste».

Convidado pelos seguidores a streamar de novo, Luis Henrique brincou. «Talvez um dia aqui com o Pacho, se ele me entrevistar.»

Ora veja: