Membro da estrutura da UEFA, Luís Figo considera que o projeto da Superliga está condenado ao fracasso.

«Estão a tentar tirar os mortos do caixão. A Liga dos Campeões tem muitos anos de história, e é lógico que melhore de acordo com a evolução da sociedade e do próprio futebol. Estranho é que tenham sido clubes que estavam na Associação Europeia de Clubes, a colaborar no novo formado da Champions, a estar na origem da criação de uma nova prova. A UEFA não está contra o clube A, B ou C. Esses clubes é que tomaram a iniciativa de procurar outra competição.Seriam 20 clubes a sair beneficiados. Não é apenas a UEFA, todo o mundo do futebol está contra a Superliga. Está morta», considerou o antigo internacional português.

Vencedor da Bola de Ouro em 2000, Luís Figo falou sobre os favoritos para a edição deste ano.

«O ano passado merecia Lewandowski, mas não recebeu o troféu por causa da pandemia. Seria um dos que merece. Depois temos os dois de sempre, Cristiano e Messi. O Benzema também fez um ano... ou melhor dizendo, tem uma carreira com argumentos suficientes para ganhar um ano», referiu.

Confrontado com críticas que vão surgindo a Cristiano Ronaldo, Figo usou uma expressão bem espanhola, para dizer que são «tonterías». «É o melhor. O futebol é resultados, e a equipa não está a ter os resultados esperados, mas o Cristiano tem sido um dos melhores da equipa, por isso não entendo as críticas», acrescentou.

Sobre o empate do Barcelona com o Benfica, na véspera, Figo referiu que «há uma melhoria de jogo» na equipa catalá, mas defendeu que «o futebol é algo mais». «A chegada do Xavi criou muita expectativa, veremos até onde pode chegar.»