Claudia Bavel, modelo do Only Fans e atriz pornográfica, voltou a apontar nomes de futebolistas com quem já teve encontros. Ora, desta vez um dos nomes que surgiu foi o de Luís Figo, que não gostou das declarações e revelou que vai avançar com «medidas legais».

«Mas o que é este lixo? Deveriam lavar a boca antes de se referir a mim!!! Tomarei medidas legais em resposta a estas informações difamatórias», escreveu Figo no X.

De recordar que em janeiro, Claudia foi vista com Iker Casillas, com quem alegadamente mantinha uma relação há mais de um ano, num evento em Barcelona. Agora revelou que Luís Figo também esteve presente nessa mesma ocasião e até a convidou para mais encontros.

«Sou muito liberal e há casais que fazem isso. Os nossos conceitos de relação não são como pensam e por isso vos oprime», disse no programa de televisão De Viernes.

Apesar de tudo, o português está casado com Helene Svedin, modelo sueca, há 24 anos.