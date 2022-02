A Real Sociedad recebeu e venceu o Granada dos portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte por 2-0, este domingo, em San Sebastián, em jogo da 24.ª jornada da primeira liga espanhola.

Com os dois portugueses no onze inicial e em campo nos 90 minutos, o Granada ficou em desvantagem aos 36 minutos, com uma grande penalidade apontada com êxito por Mikel Oyarzabal.

Na segunda parte, Rafinha Alcântara, que tinha entrado aos 68 minutos, fez o 2-0 final ao minuto 74 de jogo.

Com este resultado, a Real Sociedad soma agora 38 pontos, no sexto lugar. O Granada é 16.º classificado, com 24 pontos somados. Foi a quarta derrota consecutiva da equipa comandada por Robert Moreno.

Já este domingo, o Valência de Thierry Correia e Gonçalo Guedes perdeu e o Bétis ganhou, com um golo de William Carvalho.