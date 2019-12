Luis Suárez e Sofia Balbi renovaram esta quinta-feira os votos matrimoniais numa festa que contou com a presença de várias figuras do mundo do desporto.

Em Punta del Este, no Uruguai, estiveram jogadores de futebol como Neymar, Lionel Messi, Jordi Alba, Busquets, Lucas Lima, mas também o surfista Gabriel Medina, entre outros.

Veja as fotos na galeria associada e alguns vídeos abaixo

Neymar partilhou um vídeo nas redes sociais:

Mulher de Messi, Antonella Roccuzzo, também publicou um vídeo: