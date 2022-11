Luis Suárez voltou a casa ao fim de 16 anos. Três meses, 16 jogos e oito golos depois, festejou o título de campeão do Uruguai com o Nacional. Haverá regresso mais feliz ao ponto de partida? A festa aconteceu frente ao Liverpool, o de Montevideu, depois de uma vitória por 4-1 em que o avançado de 35 anos marcou o primeiro golo no Estádio Centenário e depois bisou, já no prolongamento, a lançar a vitória do Nacional. «Foi uma noite perfeita», disse no final, enquanto celebrava a decisão que tomou no verão passado de regressar ao lugar onde tudo começou. «Festejar com a nossa gente e a nossa família não tem preço.»

Foi em maio de 2005 que Suárez se estreou pelo Nacional, num jogo da Taça Libertadores. Tinha 18 anos e só ficou mais uma temporada no Uruguai, o tempo suficiente para festejar um primeiro título de campeão com o Nacional e de o seu talento ser detetado por olheiros do Groningen. Rapidamente deu o salto para o Ajax, a primeira grande etapa de uma carreira longa e recheada de golos e títulos de um dos maiores avançados do mundo na última década e meia. Também com muita polémica pelo meio. Desde logo na saída para o Ajax, que só aconteceu depois de uma disputa legal com o Groningen.

Em três épocas e meia no Ajax marcou mais de 100 golos, foi campeão dos Países Baixos e consolidou a afirmação na seleção do Uruguai, onde se estreou em 2007, ainda como jogador do Groningen. E onde foi notícia pela primeira vez por morder um adversário. A primeira vítima foi Bakkal, do PSV. Quando saiu para o Liverpool em janeiro de 2011, Suárez ainda estava suspenso nos Países Baixos por causa dessa mordidela. Que viria a repetir em Inglaterra, quando fez o mesmo a Ivanovic. E, claro, no Mundial 2014, com Chiellini, o incidente que lhe valeu quatro meses de suspensão.

Foi no final da última época em Liverpool que venceu pela primeira vez a Bota de Ouro para o maior goleador da Europa. Depois do Mundial 2014 rumou a Barcelona, onde formou com Messi e Neymar um trio demolidor a que chamaram MSN e que logo na primeira temporada conduziu o clube a uma conquista tripla: Liga dos Campeões, campeonato de Espanha e Taça do Rei. Ao longo de seis temporadas no Camp Nou foi quatro vezes campeão espanhol, marcou 198 golos e voltou a vencer a Bota de Ouro, em 2016.

O percurso no Barcelona chegou ao fim em 2020. O Atlético foi o destino que se seguiu no percurso de Suárez. E a primeira temporada terminou com a conquista do título de campeão espanhol, embalada por 21 golos do avançado uruguaio. No final da época passada, o seu contrato terminou e Luis Suárez viu-se forçado a ponderar opções. Em ano de Mundial, precisava de jogar para poder marcar presença naquele que será o seu quarto Campeonato do Mundo. Esteve perto de rumar ao River Plate, mas optou por voltar ao Uruguai, ao clube onde cresceu.

Idolatrado em cada estádio

Foi o casamento ideal. A chegada de Suárez encantou os adeptos do Nacional, que se acotovelaram nas bancadas do Parque Central na emotiva apresentação do avançado. O campeonato uruguaio ganhou uma estrela planetária, a «sua» estrela. A cada jogo, conta a ESPN, Suárez foi idolatrado em cada estádio, rodeado por adeptos do Nacional e rivais, à procura de um autógrafo ou de uma fotografia com o craque. Ele correspondeu em campo. Marcou logo na estreia, também fez golo na vitória no clássico frente ao Peñarol e terminou com o bis no jogo do título, para sair ovacionado a dois minutos do final.

«Emocionalmente foi o melhor lugar para se preparar» para o Mundial

O plano perfeito para um jogador num momento da carreira como o de Suárez. Como resumiu El Loco Abreu, outro histórico do futebol uruguaio, à ESPN: «Futebolisticamente o Uruguai não é o melhor lugar para preparar um Mundial, mas emocionalmente foi o melhor lugar para se preparar. Tanto para ele como para a família. O que viveram aqui não viveriam em mais lado nenhum.»

A noite da consagração foi também de despedida. Suárez deixou o Nacional, mas ainda não decidiu terminar a carreira. Provavelmente anunciará uma decisão depois do Mundial, quando se fala na MLS como hipótese mais provável.

