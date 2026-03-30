O avançado Luis Suárez reconheceu que a seleção da Colômbia tem de melhorar com vista ao Mundial 2026, após a exibição e a derrota por 3-1 ante a França, no domingo, no segundo dos dois jogos de preparação dos colombianos nesta janela internacional de março.

«Temos de fazer autocrítica, ver o que está a falhar, o que está a faltar e melhorar. Estamos numa fase muito importante e, felizmente, temos tempo de corrigir estes pequenos detalhes», afirmou Luis Suárez, na zona mista do Estádio Northwest, em Landover, nos Estados Unidos, à imprensa.

A Colômbia perdeu ante os franceses num jogo em que Luis Suárez foi titular, não tendo uma clara ocasião de golo. O avançado do Sporting foi titular e saiu ao intervalo, tal como o médio do Benfica, Richard Ríos.

Esta derrota seguiu-se à que os colombianos, adversários de Portugal no grupo K do Mundial 2026, sofreram ante a Croácia, por 2-1, num jogo em que estiveram a ganhar e acabaram por perder.

«Encarámos [ndr: os dois jogos] com a mesma vontade de entrar para ganhar, são jogos diferentes e é verdade que foram jogos diferentes, abordámos cada um deles de maneira diferente, mas não encontrámos, em nenhum deles, o caminho da vitória. Há que continuar a melhorar e agora vem aí o mais importante», disse Suárez, que vai agora voltar ao Sporting, sendo baixa por castigo para a receção ao Santa Clara, na sexta-feira.