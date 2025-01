O futebolista uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami, esteve envolvido, no sábado, numa ação que ajudou a evitar que um homem de 49 anos cometesse suicídio, no Uruguai.

De acordo com a imprensa uruguaia, a situação deu-se na Ciudad de la Costa, no departamento de Canelones. Segundo o boletim de ocorrência da prefeitura local, o homem afirmou que «se a sua companheira, uma mulher de 53 anos, não aparecesse no local, ele acabaria com a própria vida».

O homem, que estava desarmado, segundo constataram as autoridades, trepou uma árvore com seis metros de altura e a situação durou pelo menos 18 horas a ficar resolvida, desde a noite de sexta-feira até meio da tarde de sábado, tendo o homem passado a noite ao frio e com uma corda ao pescoço, no cimo da árvore. As autoridades também foram informadas de que o homem estava sujeito a medidas cautelares relacionadas com violência doméstica.

De férias no seu país natal, Luis Suárez foi uma das pessoas que agiu para evitar uma possível tragédia, no sábado, tendo-se aproximado do local quando dava uma caminhada com a sua esposa, Sofia Balbi. Além de Suárez, elementos da prefeitura local, da Guardia Republicana do Uruguai e outros cidadãos deslocaram-se ao local, como foi caso de uma integrante de uma organização não governamental especializada em psicologia social, Andrea, que relatou a situação.

«Soube pelo jornal El País e vim a voar. Quando há uma emergência específica, qualquer situação de crise, nós intervimos. Suárez aproximou-se e o que fizemos, naquele período de contenção, foi tentar falar de forma empática e próxima para que não se tornasse tão duradouro, embora o homem estivesse desde ontem [ndr: noite de sexta-feira] a lutar ali pela sua vida. O Luis [Suárez] aproximou-se porque é uma pessoa muito humana, confirmou-me isso. Dissemos [ao homem] para encontrar um sentido para a vida, para tentar fazer com que ele descesse da árvore e se sentisse acompanhado por nós», referiu Andrea, em declarações ao Telenoche Uruguay.

Depois de ser demovido das suas intenções, o homem foi resgatado são e salvo pelas 17h30 de sábado e encaminhado para uma unidade especializada em violência doméstica do Ministério do Interior, para ser atendido e avaliado.