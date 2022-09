O temperamento de Luis Suárez continua bem presente no regresso ao futebol uruguaio. Na última madrugada, o avançado participou no triunfo caseiro do Nacional ante o Boston River (1-0) e, apesar de não ter marcado, foi a figura da partida.

Aos 20 minutos, Suárez envolveu-se numa discussão com um adversário, a quem chegou mesmo a apontar o dedo, mas este «deu troco». Ora, o colega de equipa do Nacional, Franco Fagúndez, apressou-se a sair em auxílio e agarrou não um, mas dois jogadores do River pelo pescoço. O camisola 10 acabou expulso, assim como Marco Mancebo, dos forasteiros.

Como se não bastasse, Luisito ainda esteve envolvido no golo (49m). O atacante recuperou a bola e ficou na cara do guarda-redes mas, quando este já estava no chão e a baliza «escancarada», rematou ao poste. Na recarga, Camilo Candido tratou de fazer o golo da vitória.

Veja o lance das expulsões (minuto 1:12) e do golo do Nacional (2:58):