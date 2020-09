O futebolista uruguaio do Barcelona, Luis Suárez, está de volta a Espanha e ao centro de treinos do Barcelona, onde está na manhã desta quarta-feira.

O avançado de 33 anos chegou esta manhã às instalações do clube catalão em viatura própria, ‘escoltado’ por Lionel Messi, que chegou imediatamente a seguir, noutro carro. As imagens foram captadas pela equipa de reportagem do programa ‘El Chiringuito’.

A presença do sul-americano em Sant Joan Despí é um avanço em relação ao futuro do jogador, que esteve em Itália nos últimos dias, com vista à possível ida para a Juventus.

Há quase uma semana, Suárez foi apanhado em solo transalpino, em Perugia, onde, de acordo com a imprensa local, foi realizar um exame para obter a cidadania italiana, condição que a Juventus terá imposto para a contratação.

Já no fim-de-semana, a falta de passaporte italiano deixou um eventual negócio mais longe. O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, explicou que «os prazos burocráticos» fizeram cair por terra o dossiê Suárez.

Entretanto, o clube de Turim garantiu Morata para o ataque.