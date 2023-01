Quando a qualidade existe, a idade é apenas um número. Com 35 anos, Luis Suárez está agora numa nova aventura, desta feita no Grémio, e entrou com o pé direito.

Logo na estreia, esta terça-feira, na Recopa Gaúcha, o atacante uruguaio só precisou de cinco minutos para abrir o marcador e apontar o primeiro golo pela nova equipa, logo no primeiro toque. Ferreira colocou a bola no ar para Suárez, o uruguaio deixou-a bater no relvado e, à saída de Gabriel Félix, fez um chapéu com categoria.

Paulinho Santos empatou aos 14 minutos para o São Luiz, mas Bitello recolocou o Grémio em vantagem no minuto seguinte. E, à meia hora de jogo, Suárez voltou a fazer balançar as redes com uma finalização na cara do guarda-redes adversário.

Só que o cartão de visita do «pistolero» não se ficou por aqui. Ainda antes do intervalo, chegou o hat trick (37m). Após um canto curto, a bola foi aliviada pela defesa do São Luiz e Suárez, ao segundo poste, rematou em força para o 4-1 final.

O Grémio entra na nova temporada a ganhar e conquista, assim, a Recopa Gaúcha pela quarta vez na história.

Os golos de Suárez: